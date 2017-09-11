Николай Ходасевич: «Глеб читал по бумажке? Каждый может выражать свои мысли так, как он захочет»

Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации с Александром Глебом.

«Мне кажется, что самое главное в истории БАТЭ и Глеба то, что персона Александра Глеба остается самой яркой в белорусском футболе. Это важно отметить. Посмотрите, как бурлит все интернет сообщество, насколько много мнений мы услышали. По-прежнему можем утверждать, что Глеб, который не играет, по мнению некоторых, последние 6 лет, – это глыба. Берем за факт? Берем. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но этот факт отметим.

Точки зрения разделились, у каждой стороны есть свои аргументы. Мне показалось, что за БАТЭ выступили те, кто к клубу причастен, в том числе генеральные секретари и колумнисты, что вообще является странным. Равно как и некоторые журналисты. При это форумы, как глас народа, за игрока. Я тоже за игрока. Можно приводить примеры про очки в Лондоне, про заслуженное место, про выгрызание земли и так далее. У нас, к сожалению, не умеют ценить людей, которые много приносят. Это не только футбола касается. Персона Глеба здесь показательна. Были разные истории с БАТЭ про отогрев и так далее, но я остаюсь на стороне тех, кто считает ,что человек заслуживает такого уважения и прощания.

Ошибка БАТЭ в том, что клуб не сработал на опережение, не предвидел эту ситуацию, не предвидел, что может вот так «бабахнуть». Кажется, что БАТЭ всю осень будет жить со шлейфом этой неприятной истории.

Запись в блоге Сергея Новикова направлена на то, что якобы коллеги из «Беларусь 5» инициировали и подтолкнули Глеба на это высказывание. Совсем нет. Я знаю всю эту историю. Так или иначе, Глеб где-то прозвучал бы – возможно, на «Трибуне», возможно в «Прессболе» (может поэтому коллеги из газеты вот так реагируют). Но это прозвучало в «Итогах недели» и в такой форме. К форме высказывания тоже есть претензия, что якобы Глеб чуть ли не по бумажке читал. Знаете, каждый может выражать свои мысли, как он захочет. Я вот сижу и разговариваю по большому счету с телефоном. Если Глеб решил убрать все свои эмоции, сесть и написать себе текст, или зачитать текст, с которым он согласен, это ведь его право. Как можно выражать претензии к этой форме? Мне непонятно.

Александр Глеб не сыграет за БАТЭ в этом году. Но то ,что такие люди есть в нашем футболе, меня радует», – сказал Ходасевич.

Сергей Новиков о словах Глеба: «Александр старательно, с прилежным проговором, зачитывал текст, причем наверняка не им составленный»

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул