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Николай Ходасевич: «Глеб читал по бумажке? Каждый может выражать свои мысли так, как он захочет»
12.09.2017 13:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации с Александром Глебом.
«Мне кажется, что самое главное в истории БАТЭ и Глеба то, что персона Александра Глеба остается самой яркой в белорусском футболе. Это важно отметить. Посмотрите, как бурлит все интернет сообщество, насколько много мнений мы услышали. По-прежнему можем утверждать, что Глеб, который не играет, по мнению некоторых, последние 6 лет, – это глыба. Берем за факт? Берем. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но этот факт отметим.
Точки зрения разделились, у каждой стороны есть свои аргументы. Мне показалось, что за БАТЭ выступили те, кто к клубу причастен, в том числе
Ошибка БАТЭ в том, что клуб не сработал на опережение, не предвидел эту ситуацию, не предвидел, что может вот так «бабахнуть». Кажется, что БАТЭ всю осень будет жить со шлейфом этой неприятной истории.
Запись в блоге Сергея Новикова направлена на то, что якобы коллеги из «Беларусь 5» инициировали и подтолкнули Глеба на это высказывание. Совсем нет. Я знаю всю эту историю. Так или иначе, Глеб где-то прозвучал бы – возможно, на «Трибуне», возможно в «Прессболе» (может поэтому коллеги из газеты вот так реагируют). Но это прозвучало в «Итогах недели» и в такой форме. К форме высказывания тоже есть претензия, что якобы Глеб чуть ли не по бумажке читал. Знаете, каждый может выражать свои мысли, как он захочет. Я вот сижу и разговариваю по большому счету с телефоном. Если Глеб решил убрать все свои эмоции, сесть и написать себе текст, или зачитать текст, с которым он согласен, это ведь его право. Как можно выражать претензии к этой форме? Мне непонятно.
Александр Глеб не сыграет за БАТЭ в этом году. Но то ,что такие люди есть в нашем футболе, меня радует», – сказал Ходасевич.
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Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации с Александром Глебом.
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