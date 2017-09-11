Березинский о критике Глеба со стороны менеджеров БАТЭ: «Это выглядит низко, подло и дико»

Руководитель международного проекта Tribuna.com Максим Березинский высказал мнение по поводу ситуации с Александром Глебом и БАТЭ.

«Противнее всего, как бывшие и нынешние менеджеры БАТЭ, некоторые из которых параллельно и ничтоже сумняшеся делают из уважаемой некогда газеты рупор БАТЭ, вызверились на Александра Глеба. Особенно на фоне душещипательных слов прощания с Юревичем или Концевым. Семья превратилась в семейку?

Это выглядит низко, подло и дико.

Не люблю давать советы, но, кажется, менеджеры БАТЭ, которые сплошь заканчивали крутые университеты, должны были положить на стол Капскому целый пакет предложений по Глебу сразу после жеребьевки (ну, или на следующее после заявления Глеба утро – вместо того, чтобы прямо в разгар рабочего дня писать колонку на правах рекламы с разносом): от возможного приглашения до варианта решения вопроса без контракта. Вместо этого просто поток грязи на самого великого футболиста БАТЭ – возможно, во всю его историю. Тьфу», – написал Березинский.

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Капский о неподписании Глеба: «Очень сожалею и мне больно, но в этой ситуации я – вместе со своими коллегами из БАТЭ»

Почему Глеб сам виноват в том, что БАТЭ его не вернул