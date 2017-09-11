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Мечислав Гой: «Ждем приезд Лукашенко в Гродно. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта»

12.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что собирается согласовать с Александром Лукашенко строительство комплекса для игровых видов спорта в Гродно.

«Ждем приезд президента в город. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта», – сказал Гой в эфире канала «Беларусь 5».

 
Теги: Гродно
 
 
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Председатель гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что собирается согласовать с Александром Лукашенко строительство комплекса для игровых видов...

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