|
Мечислав Гой: «Ждем приезд Лукашенко в Гродно. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта»
12.09.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что собирается согласовать с Александром Лукашенко строительство комплекса для игровых видов спорта в Гродно.
«Ждем приезд президента в город. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта», – сказал Гой в эфире канала «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мечислав Гой: «Ждем приезд Лукашенко в Гродно. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта»
Председатель гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что собирается согласовать с Александром Лукашенко строительство комплекса для игровых видов...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии