Мечислав Гой: «Ждем приезд Лукашенко в Гродно. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта»

Председатель гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал, что собирается согласовать с Александром Лукашенко строительство комплекса для игровых видов спорта в Гродно.

«Ждем приезд президента в город. Хотим попросить у него спортивный комплекс для игровых видов спорта», – сказал Гой в эфире канала «Беларусь 5».