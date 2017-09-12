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Сергей Румас: «Читал про инициативу Капского. Сразу приходит на ум «круглый стол» по созданию ПФЛ»

12.09.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о словах Капского, который призывает собрать лучших специалистов и обсудить проблемы белорусского футбола.

— Анатолий Капский считает нужным созвать «круглый стол» и сообща решить, как нашему футболу жить дальше.

— Я читал об этой инициативе Анатолия Анатольевича. Три года назад мы разрабатывали программу развития футбола — «Видение-2020». В работе над ней принимали участие и представители клубов. БАТЭ, насколько помню, был активным участником дискуссии. Утвердила программу конференция. Но сейчас о ней почему-то не вспоминают.

И еще... Мне на ум сразу приходит «круглый стол» по созданию Профессиональной лиги. Собрались уважаемые специалисты, высказали мнения, прозвучало немало умных мыслей. И что в итоге? Вопрос подвис. По крайней мере активных действий я не вижу. Как бы не получилась аналогичная ситуация и по сборной: поговорим, а толку не будет, – сказал Румас.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о словах Капского, который призывает собрать лучших...

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