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Лисакович сломал руку после ударов по мебели после проигранного матча с БАТЭ
12.09.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Шахтер» Виталий Лисакович сломал руку после ударов по мебели после проигранного матча с БАТЭ (0:4).
Напомним, из-за травмы форвард пропустил отборочные матчи чемпионата Европы (U-21) против Греции и Чехии.
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Нападающий «Шахтер» Виталий Лисакович сломал руку после ударов по мебели после проигранного матча с БАТЭ (0:4).
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