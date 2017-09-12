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«Реал» продлит контракт с Бензема с опцией выкупа 1 млрд евро
12.09.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали нового контракта «Реала» с форвардом Каримом Бензема.
Как утверждается, в ближайшее время мадридцы объявят о продлении контракта с французом до 2021 года. В нем будет опция выкупа в размере 1 миллиарда евро.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года.
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Стали известны детали нового контракта «Реала» с форвардом Каримом Бензема.
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