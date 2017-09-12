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Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси в другую страну

12.09.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По причине непредвиденных обстоятельств Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси, который был доверен нашей столице минувшим летом.

Официальный сайт ЕФТ подчеркивает, что соревнования не будут отменены и что уже ищет альтернативную страну-хозяйку для организации форума, чтобы провести его до окончания 2017 года.

 
 
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По причине непредвиденных обстоятельств Европейская федерация тхэквондо приняла решение о переносе чемпионата Европы-2017 из Беларуси, который был доверен нашей...

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