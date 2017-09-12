Средняя посещаемость матчей 21-го тура первой лиги составила 371 зритель на игре. Это третий худший показатель в сезоне.

Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Белшина» – «Волна» (850).

Меньше всего зрителей пришли на игры «Лида» – «Локомотив» (150) и «Смолевичи-СТИ» – «Энергетик-БГУ» (150).

Средняя посещаемость первой лиги после 21-го тура составляет 468 зрителей на игре.

В таблице посещаемость лидирует «Слоним» (988). В тройку входят «Белшина» (828) и «Орша» (658).

Замыкают таблицу «Луч» (247) и «Энергетик-БГУ» (215).



