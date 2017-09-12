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Средняя посещаемость матчей 21-го тура первой лиги составила 371 зритель на игре. Это третий худший показатель в сезоне
12.09.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость матчей 21-го тура первой лиги составила 371 зритель на игре. Это третий худший показатель в сезоне.
Наибольшее количество болельщиков посетили игру «Белшина» – «Волна» (850).
Меньше всего зрителей пришли на игры «Лида» – «Локомотив» (150) и «Смолевичи-СТИ» – «Энергетик-БГУ» (150).
Средняя посещаемость первой лиги после 21-го тура составляет 468 зрителей на игре.
В таблице посещаемость лидирует «Слоним» (988). В тройку входят «Белшина» (828) и «Орша» (658).
Замыкают таблицу «Луч» (247) и «Энергетик-БГУ» (215).
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Средняя посещаемость матчей 21-го тура первой лиги составила 371 зритель на игре. Это третий худший показатель в сезоне
Средняя посещаемость матчей 21-го тура первой лиги составила 371 зритель на игре.
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