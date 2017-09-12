Пронесший российский флаг на Паралимпиаде-2016 Фомочкин возглавил спорткомплекс «Раубичи»

Новым руководителем спорткомплекса «Раубичи» стал Андрей Фомочкин.

До этого Фомочкин возглавлял отдел зимних видов спорта в управлении национальных команд Министерства спорта и туризма.

Прежде директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по зимним видам спорта «Раубичи» долгое время являлся форвард хоккейной команды Александра Лукашенко Андрей Асташевич, который в конце мая был избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Новый директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Фомочкин прославился на весь мир после того, как прошел с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио.

Свой поступок Фомочкин объяснил тогда жестом солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм после доклада канадского профессора Макларена, заявившего, что в России существует государственная допинговая программа.

Организаторы расценили порыв Фомочкина как политическую акцию. К счастью, белорусских паралимпийцев в Рио оставили, хотя угроза дисквалификации всей команды.