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Сергей Румас: «Мы не принимали никаких решений, которые бы прямо повлияли на те же 0:1 в Люксембурге»

12.09.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о критике в сторону федерации.

— Дом футбола не ругает только ленивый.

— Конечно, когда национальная сборная проигрывает, то, помимо тренеров и футболистов, виновато руководство федерации. Пусть опосредованно, но все же — ведь это мы принимаем кадровые решения, выбираем главного тренера. Хотя я что заметил? Если команда побеждает — молодцы игроки и тренер. Если проигрываем — сразу вспоминают федерацию. При этом мы не принимали никаких решений, которые бы прямо повлияли на те же 0:1 в Люксембурге. У нас есть программа, мы работаем по ней. И в спортивную составляющую национальной сборной, в работу главного тренера, повторюсь, совершенно не вмешиваемся.

— Какую зарплату вы получаете в федерации?

— Я не получаю зарплату в федерации. Это общественная нагрузка. Получаю я известно что... Когда сборная проигрывает, – сказал Румас.

Напомним, первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян находился в раздевалке сборной Беларуси в перерыве матча с Люксембургом.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко поделился мнением о критике в сторону федерации.

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