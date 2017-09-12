Швейцария – Беларусь. Мирный прибудет на матч с опозданием из-за урагана «Ирма»

Максим Мирный из-за урагана «Ирма» с опозданием прибудет на выездной матч плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса со Швейцарией.

Мужская сборная Беларуси уже 10 сентября отправилась в Биль, где проводит тренировки. В выездном составе вместо травмированных Егора Герасимова и Ильи Ивашко оказались Ярослав Шило и Дмитрий Жирмонт. Андрей Василевский планирует выступить в паре с Максимом Мирным.

Также капитан команды Владимир Волчков взял на матч двух молодых игроков Александра Згировского и Александра Леоненко, которые являются запасными в сборной.

Право выступить в матче плей-офф за выход в Мировую группу белорусские теннисисты получили после победы над австрийцами (3:1). Сборная Швейцарии проиграла в первом раунде Мировой группы в гостях команде США с сухим счетом 0:5.

Победитель матча Швейцария – Беларусь, который пройдет в Биле с 15 по 17 сентября, в следующем сезоне сыграет в Мировой группе, проигравший будет выступать в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Последний раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением является выход в полуфинал в 2004 году.