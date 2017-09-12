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«Динамо» Минск – «Трактор». Штраф Коробова отменен

12.09.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением рассмотрел эпизоды матча «Динамо» (Минск) – «Трактор» (Челябинск).

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на защитника минского «Динамо» Дмитрия Коробова наказание по правилу 539 б,в (Подножка) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением рассмотрел эпизоды матча «Динамо» (Минск) – «Трактор» (Челябинск).

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