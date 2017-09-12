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Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Фазель заявил, что шансов на позднее решение с лигой нет

12.09.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что договориться с НХЛ об участии игроков лиги на Олимпиаде-2018 уже не получится.

«Шансов на заключение поздней сделки с НХЛ об участие игроков в предстоящей Олимпиаде больше нет. 

Нам придется смотреть вперед, на Китай и Олимпиаду в 2022 году в Пекине, потому что интерес НХЛ есть, и мы это заметили. Но для Пхенчхана логистически все уже невозможно, поезд ушел.

Что касается тех игроков, которые говорили, что поедут на Игры, то посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Фазель.

 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что договориться с НХЛ об участии игроков лиги на Олимпиаде-2018 уже не получится.

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