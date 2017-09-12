|
Петр Хилько: «Предыдущее руководство федерации волейбола Беларуси оставило очень большие долги»
12.09.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько объяснил, почему вернулся в команду.
«Я уходил из-за того, что бы не согласен с политикой прошлых руководителей федерации волейбола Беларуси.
На ближайшем Евро постараемся попасть в восьмерку.
При новом руководстве работать очень комфортно. Знаю, что финансовая ситуация не очень хорошая. Предыдущее руководство оставило очень большие долги», – сказал Хилько.
Напомним, в 2017 году Александр Пясецкий сменил на посту председателя БФВ Валентина Шаева, руководившего федерацией с октября 2014 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько объяснил, почему вернулся в команду.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии