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Петр Хилько: «Предыдущее руководство федерации волейбола Беларуси оставило очень большие долги»

12.09.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько объяснил, почему вернулся в команду.

«Я уходил из-за того, что бы не согласен с политикой прошлых руководителей федерации волейбола Беларуси.

На ближайшем Евро постараемся попасть в восьмерку.

При новом руководстве работать очень комфортно. Знаю, что финансовая ситуация не очень хорошая. Предыдущее руководство оставило очень большие долги», – сказал Хилько.

Напомним, в 2017 году Александр Пясецкий сменил на посту председателя БФВ Валентина Шаева, руководившего федерацией с октября 2014 года. 

 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Петр Хилько объяснил, почему вернулся в команду.

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