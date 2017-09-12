После реконструкции вместимость стадиона «Динамо» в Минске составит 22234 зрителей.

Об этом рассказал замначальника по производству СУ №94 ОАО «Стройтрест» №1 Денис Повод.

На данном этапе монтируются металлоконструкции для навеса и строятся трибуны, строители приступили к покраске исторической части.

Кроме того, на стадионе «Динамо» предусмотрен разминочный стадион с подземным переходом к основной арене.

Ранее председатель Минского горисполкома Андрей Шорец рассказал, что минский стадион «Динамо» будет введен в строй после реконструкции к середине 2018 года. До этого арену планировали сдать 1 января будущего года. Кроме того, АБФФ планировала провести на стадионе финал Кубка Беларуси-2018. В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия Европейских игр.