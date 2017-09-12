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Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

12.09.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.

О назначении 70-летнего специалиста объявил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке «Пэлас».

Последним местом работы Ходжсона в качестве тренера была сборная Англии, которую он возглавлял с 2012 по 2016 год.

Свою карьеру футболиста он начинал именно в «Пэлас», где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.

 

 

Warm welcome ‘back’ to #cpfc to Roy Hodgson.

Публикация от Steve Parish (@chair4palace)

 
 
Ссылка на источник 88
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Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.

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