Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»

Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.

О назначении 70-летнего специалиста объявил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке «Пэлас».

Последним местом работы Ходжсона в качестве тренера была сборная Англии, которую он возглавлял с 2012 по 2016 год.

Свою карьеру футболиста он начинал именно в «Пэлас», где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.

Warm welcome ‘back’ to #cpfc to Roy Hodgson. Публикация от Steve Parish (@chair4palace) Сен 12 2017 в 11:04 PDT