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Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас»
12.09.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.
О назначении 70-летнего специалиста объявил председатель совета директоров лондонского клуба Стив Пэриш, опубликовав в Instagram фото Ходжсона в экипировке «Пэлас».
Последним местом работы Ходжсона в качестве тренера была сборная Англии, которую он возглавлял с 2012 по 2016 год.
Свою карьеру футболиста он начинал именно в «Пэлас», где выступал на молодежном уровне, но за первую команду так и не сыграл.
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Новым главным тренером «Кристал Пэлас» стал Рой Ходжсон, сменивший на этом посту Франка де Бура.
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