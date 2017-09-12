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Виктор Гончаренко о победе над «Бенфикой»: «Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть»

13.09.2017 02:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).

– Залог нашей победы – удачная игра в обороне. Качественно поработали нападающие и полузащитники, сдерживая атакующий порыв «Бенфики». Понравилось, как мы отреагировали на пропущенный гол: не бросили играть. Верили, что можем изменить ход матча. 

– Головин пытался брать функции лидера, но у него не получалось. Это из-за разницы в уровне РФПЛ и Лиги чемпионов?

– У каждого турнира есть свои особенности. По матчам чемпионата Португалии, которые мы видели, команды стараются атаковать. У нас команды в основном обороняются, и нам не хватает нужного ритма. Думаю, что нужный ритм придет – в том числе и к Головину. Не сомневаюсь, что это пойдет ему в плюс. У него есть большой резерв, чтобы прибавить.

– ЦСКА выиграл важный матч, но вы выглядите очень спокойно. Вас что-то беспокоит?

– Беспокоит. Место в чемпионате России и «Ростов» (ближайшим соперник ЦСКА – прим.)

– Ожидали от «Бенфики» большего?

– Если команда проигрывает, то у нас принято считать, что все плохо. У «Бенфики» большой резерв. Их давление на наши ворота о многом говорит. Но так бывает в футболе. Мы знали, как действует связка Пицци – Жонас, как команда действует на флангах, но при этом португальцы все равно находили возможность создавать моменты, – сказал Гончаренко.

Гончаренко снова побеждает в Лиге чемпионов

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).

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