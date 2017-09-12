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Массимилиано Аллегри: «Барселона» становится убийственной, когда у нее появляется пространство»

13.09.2017 01:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

«У парней неплохо шла игра, но свои моменты в таких матчах надо реализовывать. Соперник наказал нас за первую же ошибку, за 30 секунд до перерыва, когда мы не смогли ни остановить Месси, ни сфолить на нем.

После перерыва у Дибалы сразу же был отличный момент, но когда появляется пространство, «Барселону» не остановить.

В прошлом сезоне «Ювентус» отлично сыграл в Турине и реализовал большую часть своих моментов. Теперь уже другая кампания Лиги чемпионов, она только начинается.

Мы хотели начать группой раунд удачно, но не сложилось. Теперь нужно набирать три очка в следующем матче с «Олимпиакосом».

У нас не было мыслей приехать сюда и доминировать над «Барселоной», это самонадеянно, но моменты забить у нас были», – сказал Аллегри.

 
 
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

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