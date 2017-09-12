ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы

белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл «Бенфику» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

Московский клуб впервые начал выступление на групповой стадии ЛЧ с победы.

Ранее армейцы шесть раз с поражений и еще четырежды – с ничьих.

Эта победа стала для ЦСКА первой гостевой с ноября 2014 года, когда был обыгран на выезде «Манчестер Сити» (2:1).