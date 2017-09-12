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ЦСКА впервые начал групповой турнир Лиги чемпионов с победы
13.09.2017 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Московский клуб впервые начал выступление на групповой стадии ЛЧ с победы.
Ранее армейцы шесть раз с поражений и еще четырежды – с ничьих.
Эта победа стала для ЦСКА первой гостевой с ноября 2014 года, когда был обыгран на выезде «Манчестер Сити» (2:1).
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ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл «Бенфику» в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).
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