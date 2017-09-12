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Руй Виктория: «Результат матча с ЦСКА – нечестный, но я не стану говорить о судействе»

13.09.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2).

«Результат для нас плохой. Мы работали, играли, все, что делали, было достаточно для того, чтобы победить, но в некоторых ситуациях были просто в шоке, потому результат получился нечестный.

Знаю, что завтра о судействе будут говорить, но я не стану этого делать, потому что я здесь, чтобы говорить об игре.

У нас есть еще пять матчей, если мы будем играть так, как сегодня, то победим», – сказал Витория.

 
 
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Главный тренер «Бенфики» Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2).

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