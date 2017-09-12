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Жозе Моуринью: «Хорошо, что групповой этап ЛЧ завершаем домашним матчем с ЦСКА»
13.09.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Базеля» (3:0) в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов поделился мнением о календаре турнира.
«Начать дома с трех очков и иметь возможность завершить групповой этап на своем поле игрой с ЦСКА – думаю, это хорошо. Ведь если судьба выхода в плей-офф будет решаться в последнем туре, то лучше играть дома, а не в гостях.
В любом случае впереди три важных выездных матча, в которых нужно набирать очки», — сказал Моуринью.
ЦСКА в стартовом матче группового этапа обыграл в гостях «Бенфику» (2:1).
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Базеля» (3:0) в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов поделился мнением о календаре...
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