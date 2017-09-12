Александр Шамко: «Решение Европейской федерации тхэквондо о переносе чемпионатов Европы вызывает недоумение»

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко сказал, что решение Европейской федерации тхэквондо о переносе чемпионатов Европы вызывает недоумение.

«Решение о том, какие виды спорта будут представлены в июне 2019-го в Минске, не принимались белорусской стороной в одностороннем порядке. Велись тщательные переговоры с Европейскими олимпийскими комитетами, с международными и европейскими федерациями по видам спорта. Казалось, достигли полного взаимопонимания по всем видам спорта.

Решение ЕФТ о переносе чемпионатов, которые должны были пройти уже 26-29 октября в дворце спорта «Уручье», вызывает недоумение у белорусской стороны. Тем не менее, мы открыты к продолжению конструктивного диалога и готовы обсуждать возможность проведения международных соревнований по тхэквондо и паратхэквондо в будущем. Решение отдельных чиновников в европейской спортивной структуре не должно повлиять на развитие этого вида спорта на всем Европейском континенте. В свою очередь белорусская сторона направит официальное письмо руководству Европейских олимпийских комитетов с целью обратить внимание на действия Европейской федерации тхэквондо.

Ранее представители Европейской федерации тхэквондо, во время визита в Минск, на переговорах с руководством Минспорта, НОК Беларуси и национальной федерацией с удовлетворением высказывались об условиях, в которых пройдут два турнира. В Минске, по их оценке, имеется все необходимое для качественного проведения чемпионатов Европы.

Турниры должны были нести и определенную социальную направленность, поскольку одновременно болельщики смогли бы увидеть как ведущих европейских атлетов, так и представителей паратхэквондо. Руководство Европейской федерации тхэквондо выражало даже благодарность за то, что Беларусь сможет принять одновременно два крупных состязания. На этом фоне вызывает удивление и недоумение тот документ, который поступил в Белорусскую федерацию тхэквондо», — подчеркнул Шамко.

На официальном сайте ЕФТ было размещено сообщение о переносе чемпионатов Европы по тхэквондо и паратхэквондо из Беларуси в другую страну. Причиной, согласно официальному сообщению, стали «непредвиденные обстоятельства», детали которых не раскрывались. По предварительной информации, мотивом послужило решение не включать тхэквондо в программу вторых Евроигр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.