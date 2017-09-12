Васильев о Вудкрофте: «Этого очкарика с завышенным самомнением, что беспочвенно называл себя «хорошим тренером» надо было гнать взашей, а то и пинками в филейные части тела»

Белорусский журналист Руслан Васильев высказался об экс-наставнике минчан Крэйге Вудкрофте.

«Оба канадских экс-форварда минчан — Роб Кликхаммер и (особенно!) Мэтт Эллисон по-прежнему в наших сердцах как люди, несшие пользу клубу и праздник болельщикам. Более того, открытая, наконец, менеджментом «зубров» информация, что это именно нежелание бывшего наставника «Динамо» Крэйга Вудкрофта видеть в составе Эллисона, а заодно и Брата-2 вынудило Мэтта и Сергея Костицына покинуть нашу команду, переполнило сердцем возмущением.

Этого очкарика с завышенным самомнением, что беспочвенно называл себя «хорошим тренером», надо были не привечать в федерации при разрыве контракта — гнать взашей, а то и пинками в филейные части тела через все границы до Швейцарии. И не только через границы, но и через Альпы, чтобы орел почувствовал на себе «прелести» одного суворовского перехода. Ведь как за сезон в «Динамо» он успел нагадить белорусскому хоккею!

Выгнал из Минска Ника Бэйлена, который даже в таком неудачном для «Трактора» матче, как нынешний, показал класс плеймейкера. А Вудкрофт — это еще низдоровая атмосфера на чемпионате мира: подзудил-таки Дэйва Льюиса не брать в состав Стасенко и Степанова. Теперь выясняется, что опять-таки Вудкрофт и только он успел расправиться с Эллисоном и Братом-2, воспользовавшись тем, что с ним самим миндальничали боссы «Динамо», пока свое слово не сказал глава государства. И ведь наверняка это еще не все. Просто, как выясняется, нет у нас более закрытой организации, чем хоккейная, в которой, выходит, принято наполнять шкафы скелетами, словно в надежде, что никто и никогда о них ничего не узнает», – написал Васильев.