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Месси получил желтую карточку за то, что требовал у судьи наказать Пьянича

13.09.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси, автор дубля в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0), получил желтую карточку за вмешательство в работу арбитра.

На 54-й минуте полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич сфолил на аргентинце, сорвав контратаку, и Месси стал требовать у главного судьи Дамира Скомины предупреждения для боснийца. При этом нападающий схватил рефери за плечо.

В итоге желтую карточку получил сам Месси, хотя мог быть и удален с поля.

Два года назад в похожей ситуации тогдашний хавбек «МЮ» Анхель Ди Мария получил вторую желтую карточку за физическое воздействие на арбитра Майкла Оливера в матче с «Арсеналом».

ФОТО

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси, автор дубля в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0), получил желтую карточку за вмешательство в...

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