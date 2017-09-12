﻿ Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией. 21.by
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Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией

13.09.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. В другом матче Сербия сразится с Италией.

Евробаскет-2017

Турция

Плей-офф

1/4 финала

Греция – Россия
Дата проведения
13 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

Италия – Сербия
Дата проведения
13 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

 

 
 
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В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.

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