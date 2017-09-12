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Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией
13.09.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. В другом матче Сербия сразится с Италией.
Евробаскет-2017
Турция
Плей-офф
1/4 финала
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В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017.
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