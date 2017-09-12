Азаренко, Винус Уильямс, Конта вошли в Совет игроков WTA

Прошли выборы представителей в Совет игроков WTA.

От Топ-20 рейтинга в него вошли Винус Уильямс, Йоханна Конта, Саманта Стосур и Виктория Азаренко (последние две – по защищенному рейтингу), от Топ-50 – Люция Шафаржова, от Топ-100 – Джулия Боусрэп, а от всех остальных – Марина Эракович (новозеландка не будет иметь права голоса при голосованиях).