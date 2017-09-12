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Азаренко, Винус Уильямс, Конта вошли в Совет игроков WTA

13.09.2017 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прошли выборы представителей в Совет игроков WTA.

От Топ-20 рейтинга в него вошли Винус Уильямс, Йоханна Конта, Саманта Стосур и Виктория Азаренко (последние две – по защищенному рейтингу), от Топ-50 – Люция Шафаржова, от Топ-100 – Джулия Боусрэп, а от всех остальных – Марина Эракович (новозеландка не будет иметь права голоса при голосованиях).

 
 
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Прошли выборы представителей в Совет игроков WTA.

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