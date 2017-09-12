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Маурисио Почеттино: «В Англии главный турнир – АПЛ, в Испании и Италии – Лига чемпионов»

13.09.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, почему английские клубы не преуспевают в Лиге чемпионов. За последние 9 розыгрышей они выигрывали турнир лишь один раз – «Челси» в 2012 году.

«Премьер-лига – приоритетный трофей для любого игрока АПЛ. В Италии самым важным турниром в мире считают Лигу чемпионов, тогда как в Англии на первое место ставят национальные чемпионат и Кубок. Лигу чемпионов и Лигу Европы здесь считают важными турнирами, но не настолько, как АПЛ. Лишь находясь в Англии, осознаешь, насколько грандиозна премьер-лига для каждого клуба и игрока.

В Испании и Италии в приоритете скорее Лига чемпионов, а не внутренние турниры. Команды послабее здесь делают ставку на Лигу Европы, а не на чемпионат или Кубок.

Все это можно понять, потому что АПЛ – самая крутая, самая яркая и зрелищная лига в мире», — сказал Почеттино.

 
 
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, почему английские клубы не преуспевают в Лиге чемпионов.

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