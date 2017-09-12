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Главной причиной закрытия дел россиян WADA назвало невозможность связаться с Родченковым

13.09.2017 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главной причиной закрытия дел 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена WADA назвало невозможность связаться с бывшим главной антидопинговой лаборатории в Москве Григорием Родченковым.

Сейчас Родченков живет в США под программой по защите свидетелей.

Однако адвокат Родченкова сообщил, что WADA и не пыталось найти его клиента.

«Недоступность Родченкова стала главной причиной, по которой WADA закрыло эти дела. Вот только на самом деле Рочденков сам желал с ними сотрудничать», – рассказал адвокат.

 
 
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Главной причиной закрытия дел 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена WADA назвало невозможность связаться с бывшим главной антидопинговой...

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