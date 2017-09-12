﻿ Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако». 21.by
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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако»

13.09.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».

Лига чемпионов

1-й тур

Группа E

Марибор Словения – Спартак Россия
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Людски врт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Ливерпуль Англия – Севилья Испания
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа F

Фейеноорд Голландия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика
Шахтер Донецк Украина – Наполи Италия
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Металлист»
превью матча онлайн статистика

Группа G

РБ Лейпциг Германия – Монако Монако
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика
Порту Португалия – Бешикташ Турция
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Реал Мадрид Испания – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Тоттенхэм Англия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
13 сентября, 21.45, «Уэмбли»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 
 
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».

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