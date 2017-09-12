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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако»
13.09.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».
Лига чемпионов
1-й тур
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
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В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».
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