Осужденный в 2014 году на 5 лет колонии усиленного режима Неред занимает пост спортивного директора БЛС

Бывший заместитель министра спорта и туризма Сергей Неред в 2014 году был осужден по ч. 3 ст. 426 УК РБ на 5 лет колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в органах государственного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.

Неред, который по приговору суда должен был выйти на свободу только в 2018 году (он был задержан сотрудниками КГБ Беларуси в апреле 2013-го), занимает пост спортивного директора Белорусского лыжного союза.

В 2014 году приговором Минского областного суда было установлено, что бывший заместитель министра спорта и туризма Сергей Неред в 2011 – 2012 годах, лоббируя интересы нескольких коммерческих структур, превышая свои служебные полномочия, отдавал подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о приобретении за бюджетные денежные средства необходимых для нужд Министерства спорта и туризма спортивных товаров и медицинского оборудования в нарушение установленного законодательством порядка осуществления государственных закупок.

В результате преступных действий заместителя министра этим поставщикам товаров предоставлялись необоснованные преимущества, ставящие их в более благоприятное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам на товарном рынке и ограничивалось право подведомственных Министерству спорта и туризма организаций на выбор на конкурентной основе поставщика оборудования и товаров.

В ходе следствия обвинение Нереду во взяточничестве было переквалифицировано в обвинение в превышении служебных полномочий.

На протяжении двух последних лет (2015-2017) должность председателя Белорусской федерации лыжных гонок занимал Генеральный прокурор Республики Беларуси Александр Конюк, утративший свой общественный пост 17 мая 2017 года на волне многочисленных перевыборов глав спортивных федераций.

Белорусская федерация лыжных гонок входит в Белорусский лыжный союз наряду с Белорусской федерацией фристайла, спортивным клубом прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Белорусской федерацией горнолыжного спорта и сноуборда.