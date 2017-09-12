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Владимир Волчков: «Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки Швейцарии не сыграют в матче против Беларуси»

13.09.2017 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о готовности команды к матчу плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса против Швейцарии.

– Мы наслышаны о тех теннисистах из Швейцарии, которые предварительно заявлены на матч. Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки этой страны не играют в матче, что, несомненно, большой минус для команды Швейцарии. Мы старались получить как можно больше информации о своих соперниках в рамках подготовки к этому ответственному и важному матчу. Мне кажется, это будет интересная встреча. Обе команды будут бороться до конца, и зрители увидят красивый теннис.

- Вы уже провели несколько тренировок здесь, в Биле. Расскажите о Ваших впечатлениях от корта, освещения, мячей, трибун. Как вообще проходит сам тренировочный процесс?

– Лучше на этот вопрос ответят ребята, ведь непосредственно они и бегают и играют на корте. Им легче это оценить. Я смотрю, возможно, на другие нюансы. Но с точки зрения организации, с точки зрения покрытия, освещения, зал отличный, все сделано очень хорошо. Широко, но очень комфортно. Отличный прием: все, что мы просим, все для нас делают. Отличный штаб, медицинская помощь. Я с большим оптимизмом смотрю и в эти выходные, и в само это длинное приключение под названием «Матчи Кубка Дэвиса», – сказал Волчков.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о готовности команды к матчу плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса против Швейцарии.

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