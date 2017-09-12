Виталий Родионов: «На жизнь хватает, но тем не менее белорусские футболисты зарабатывают не самые большие деньги»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал про уровень доходов белорусских футболистов.

«Я не буду озвучивать уровень своих доходов, но скажу так: на жизнь хватает. И тем не менее белорусские футболисты зарабатывают не самые большие деньги. Конечно, я могу причислить себя к среднему классу: могу позволить себе немного больше, чем, например, мои родители. Но в любой момент это может закончиться. Все спортсмены рано или поздно сталкиваются с таким периодом, когда пора менять направление деятельности — становиться тренером, например. Не всегда это перестроение проходит гладко, и не все остаются востребованными. Это нужно учитывать и как-то страховаться, — сказал Родионов.