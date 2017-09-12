ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Родионов: «На жизнь хватает, но тем не менее белорусские футболисты зарабатывают не самые большие деньги»

13.09.2017 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал про уровень доходов белорусских футболистов.

«Я не буду озвучивать уровень своих доходов, но скажу так: на жизнь хватает. И тем не менее белорусские футболисты зарабатывают не самые большие деньги. Конечно, я могу причислить себя к среднему классу: могу позволить себе немного больше, чем, например, мои родители. Но в любой момент это может закончиться. Все спортсмены рано или поздно сталкиваются с таким периодом, когда пора менять направление деятельности — становиться тренером, например. Не всегда это перестроение проходит гладко, и не все остаются востребованными. Это нужно учитывать и как-то страховаться, — сказал Родионов.

 

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал про уровень доходов белорусских футболистов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Волчков: «Очевидно, нам немного повезло, что первая и вторая ракетки Швейцарии не сыграют в матче против Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика