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Организатор Пхенчхана-2018: «Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без России»

13.09.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил надежду в том, что Россия будет допущена до Игр в полном составе.

«Мы ожидаем, что к нам на Игры приедут лучшие спортсмены со всего света. Надеюсь, что Россия и Северная Корея так же примут участие.

Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без участия России. Да и вообще без участия какой-либо страны», – рассказал Ли Хи Пом.

 
 
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Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил надежду в том, что Россия будет допущена до Игр в полном составе.

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