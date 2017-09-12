Организатор Пхенчхана-2018: «Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без России»

Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил надежду в том, что Россия будет допущена до Игр в полном составе.

«Мы ожидаем, что к нам на Игры приедут лучшие спортсмены со всего света. Надеюсь, что Россия и Северная Корея так же примут участие.

Даже представить не могу, чтобы Олимпиада прошла без участия России. Да и вообще без участия какой-либо страны», – рассказал Ли Хи Пом.