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Туоминен, Бага, Гвилия – в выездном составе БАТЭ на матч с «Црвеной Звездой»

13.09.2017 14:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ отправился в Сербию, где вечером 14 сентября сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы-2017/18.

Тренерский штаб БАТЭ во главе с Александром Ермаковичем включил в выездной состав 20 футболистов.

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Валериане Гвилия, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;

нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

Матч «Црвена Звезда» — БАТЭ начнется в 22.05 по белорусскому времени.

 
 
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БАТЭ отправился в Сербию, где вечером 14 сентября сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы-2017/18.

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