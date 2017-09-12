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Генсек БЛС: «Должность Нереда не руководящая, он занимается спортивным развитием»

13.09.2017 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Константин Грибов объяснил, как бывший заместитель министра спорта и туризма Сергей Неред, осужденный в 2014 году на 5 лет колонии усиленного режима с лишением права занимать должности в органах государственного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, смог занять пост спортивного директора БЛС.

«Да, Сергей Неред действительно занимает пост спортивного директора в Белорусском лыжном союзе. Работает уже, наверное, больше года. Но его должность — не руководящая, он занимается спортивным развитием. И никоим образом к принятию решений и руководству компанией отношения не имеет. Он сотрудник, чья должность в штатном расписании значится как спортивный директор.

И еще. Вы позвонили, наверное, в тему, но он увольняется с этой должности. Однако отнюдь не по этим причинам, по которым у вас возник вопрос.

Он был осужден, и испытательный 5-летний срок, на протяжении которого он не имеет права занимать руководящие должности, соблюдался. Представители МВД с нами связывались по этому поводу, мы предоставили им информацию о должностных обязанностях Нереда, и никаких вопросов у них не возникло. Сергей Михайлович в данном случае — полноценный сотрудник, который в полной мере выполняет свои обязанности и не нарушает закон. Никаких к нему претензий нет. А решение уйти — это его личное, и в его дальнейший трудовой процесс я уже не вмешиваюсь и информацию об этом не имею права распространять», — сказал Грибов.

 
 
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Генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Константин Грибов объяснил, как бывший заместитель министра спорта и туризма Сергей Неред, осужденный в 2014 году...

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