|
Марсело продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
13.09.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Реала» Марсело продолжит выступать за мадридский клуб.
Бразилец продлил контракт до лета 2022 года. Детали соглашения не уточняются.
Завтра днем Марсело проведет пресс-конференцию.
29-летний латераль выступает за мадридский клуб с 2007 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Реала» Марсело продолжит выступать за мадридский клуб.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии