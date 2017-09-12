|
Владан Милоевич: «Очень ждем игры с БАТЭ. Это будет праздник для страны. Постараемся порадовать болельщиков»
13.09.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы против БАТЭ.
– У нас хорошая группа. Все отличные команды. Мы были аутсайдерами в квалификации, но сумели выйти в группу.
Какие шансы у нас на группой стадии? Я всегда говорю, что игра покажет. У нас абсолютное уважение к соперникам, у которых есть своя история. И мы, как клуб с традициями, заслуживаем быть в такой компании.
Будет приятно сыграть с сильными командами. Только сильные соперники помогают в развитии. У нас есть свои цели в Лиге Европы.
– Болельщики называют вас волшебником. Как к этой похвале относитесь?
– Это подтверждение моего труда. Во всяком случае – любому было бы приятно слышать такие слова. Однако если я буду много говорить, то у меня не останется времени делать свою работу. Я придерживаюсь принципов: Делай все возможное в работе честно и добросовестно и все получится.
Но отмечу, что всем нравится не получится. Всегда находятся критики. Но я за конструктивную критику.
– Успех – выход в группу Лиги Европы. Но все же главная цель – домашние трофеи в Сербии?
– У команды высокие цели. Мы играем на три фронта. Да, мы сейчас добились определенного успеха в еврокубках. Но мы не сказали последнего слова. Сделаем все возможное. Я всегда обещал много работать. Это спорт, он не прощает послаблений.
Уверен, что «Црвена Звезда» в Европе вернется на свое место, которое она заслуживает.
Очень ждем игры с БАТЭ. Это будет праздник для страны. Ожидания? Постараемся показать хороший футбол, добиться положительного результата и порадовать болельщиков, – сказал Милоевич.
Напомним, Владан Милоевич возглавил «Црвену Звезду» в июне 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владан Милоевич: «Очень ждем игры с БАТЭ. Это будет праздник для страны. Постараемся порадовать болельщиков»
Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы против БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии