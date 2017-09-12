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Владан Милоевич: «Очень ждем игры с БАТЭ. Это будет праздник для страны. Постараемся порадовать болельщиков»

13.09.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы против БАТЭ.

– У нас хорошая группа. Все отличные команды. Мы были аутсайдерами в квалификации, но сумели выйти в группу.

Какие шансы у нас на группой стадии? Я всегда говорю, что игра покажет. У нас абсолютное уважение к соперникам, у которых есть своя история. И мы, как клуб с традициями, заслуживаем быть в такой компании.

Будет приятно сыграть с сильными командами. Только сильные соперники помогают в развитии. У нас есть свои цели в Лиге Европы.

– Болельщики называют вас волшебником. Как к этой похвале относитесь?

– Это подтверждение моего труда. Во всяком случае – любому было бы приятно слышать такие слова. Однако если я буду много говорить, то у меня не останется времени делать свою работу. Я придерживаюсь принципов: Делай все возможное в работе честно и добросовестно и все получится.

Но отмечу, что всем нравится не получится. Всегда находятся критики. Но я за конструктивную критику.

– Успех – выход в группу Лиги Европы. Но все же главная цель – домашние трофеи в Сербии?

– У команды высокие цели. Мы играем на три фронта. Да, мы сейчас добились определенного успеха в еврокубках. Но мы не сказали последнего слова. Сделаем все возможное. Я всегда обещал много работать. Это спорт, он не прощает послаблений.

Уверен, что «Црвена Звезда» в Европе вернется на свое место, которое она заслуживает.

Очень ждем игры с БАТЭ. Это будет праздник для страны. Ожидания? Постараемся показать хороший футбол, добиться положительного результата и порадовать болельщиков, – сказал Милоевич.

Напомним, Владан Милоевич возглавил «Црвену Звезду» в июне 2017 года.

 
 
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Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы против БАТЭ.

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