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Александр Ермакович: «Црвена Звезда» показывает впечатляющий футбол»

13.09.2017 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» на групповой стадии Лиги Европы.

«Црвена Звезда» в этом году, то, что мы видели, показывает впечатляющий футбол. Многие специалисты, которые хорошо знакомы с «Црвеной», тоже отмечают, что это одна из самых сильных команд за последние годы», – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 1».

Матч «Црвена Звезда» – «Партизан» пройдет 14 сентября в Белграде.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» на групповой стадии Лиги Европы.

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