Александр Ермакович: «Црвена Звезда» показывает впечатляющий футбол»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» на групповой стадии Лиги Европы.

«Црвена Звезда» в этом году, то, что мы видели, показывает впечатляющий футбол. Многие специалисты, которые хорошо знакомы с «Црвеной», тоже отмечают, что это одна из самых сильных команд за последние годы», – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 1».

Матч «Црвена Звезда» – «Партизан» пройдет 14 сентября в Белграде.