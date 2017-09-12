Владан Милоевич: «У нас нет причин бояться БАТЭ»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от матча групповой стадии Лиги Европы против БАТЭ.

«Пришли к том, что так долго ждали болельщики. Надеемся, что в будущем «Црвена» будет постоянно играть на групповой стадии еврокубков. Мы готовы и мотивированы.

На игру с БАТЭ выйдем и сделаем все возможное для положительного результата. У нас нет причин бояться БАТЭ.

Нам не нужно узнавать об этой команде. Это известный в Европе клуб. Играли в Лиге чемпионов и становились постоянно чемпионами в своей стране. В клубе налажена системная работа. Нет частой смены тренеров и опытная команда. В чемпионате Беларуси у них один конкурент – «Динамо» из Минска. БАТЭ – физически мощная команда.

Будем надеяться, что наш завтрашний матч понравится зрителям.

Я не согласен с тем, что БАТЭ и «Кельн» будут бороться за второе место в группе. Да, «Арсенал» явный фаворит на первое место в группе. Но у остальных равные шансы побороться за выход в плей-офф», – сказал