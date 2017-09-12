Завод «БелАЗ» выделит 600 тыс долларов на ремонт могилевского стадиона «Торпедо»

Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев совместно с генеральным директором ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» подписали договор о направлении средств на ремонт спорткомплекса «Торпедо» в Могилеве.

Перечень ремонтных мероприятий уже разработан. График поступления денег будет составлен так, чтобы каждый месяц было перечислено 300 000 рублей. Общая сумма составит 1 200 000 рублей (600 тыс долларов), сообщил на оперативном заседании Моггорисполкома Владимир Цумарев.