Александр Дмитриев: «Читая такие статьи, как у журналиста Васильева, хочется выключить свет»

Комментатор «Беларусь 5» Александр Дмитриев ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста «Спортивной панорамы» Руслана Васильева.

«Совершенной чепухой» я бы назвал данный опус коллеги-альтруиста. По крайней мере, смысл в нем улавливается с трудом. А умение цепляться к словам, увы, является неповторимым стилем некоторых специалистов.

Выключение звука? Что ж, хозяин-барин. Вот только поможет ли? Ведь читая подобные статьи, хочется выключить свет», – сказал Дмитриев.

Васильев о комментаторах БГТРК: «Когда семь поражений в восьми матчах называют «не слишком успешным стартом», то о прессе трудно не начать думать в ущербных категориях»