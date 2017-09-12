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Александр Дмитриев: «Читая такие статьи, как у журналиста Васильева, хочется выключить свет»

13.09.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор «Беларусь 5» Александр Дмитриев ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста «Спортивной панорамы» Руслана Васильева.

«Совершенной чепухой» я бы назвал данный опус коллеги-альтруиста. По крайней мере, смысл в нем улавливается с трудом. А умение цепляться к словам, увы, является неповторимым стилем некоторых специалистов.

Выключение звука? Что ж, хозяин-барин. Вот только поможет ли? Ведь читая подобные статьи, хочется выключить свет», – сказал Дмитриев.

Васильев о комментаторах БГТРК: «Когда семь поражений в восьми матчах называют «не слишком успешным стартом», то о прессе трудно не начать думать в ущербных категориях»

 
 
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Комментатор «Беларусь 5» Александр Дмитриев ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста «Спортивной панорамы» Руслана Васильева.

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