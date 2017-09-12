Новиков о словах Вашкевича про Глеба: «Текст Андрюши великолепен сам по себе»

Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о колонке генсека БАТЭ Андрея Вашкевича о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Глеба.

«Текст Андрюши великолепен сам по себе, а последующие попытки приклеить к нему пиар-войну до смешного ничтожны.

Мне никогда не будет казаться лишним в принципе любой текст Вашкевича. Тем более блистательно написанный для нашего сайта на главную тему дня», – написал Новиков на форуме газеты «Прессбол».

Андрей Вашкевич: «Глеб? Красивые истории пишутся на полях, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки»