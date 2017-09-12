|
Новиков о словах Вашкевича про Глеба: «Текст Андрюши великолепен сам по себе»
13.09.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о колонке генсека БАТЭ Андрея Вашкевича о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Глеба.
«Текст Андрюши великолепен сам по себе, а последующие попытки приклеить к нему пиар-войну до смешного ничтожны.
Мне никогда не будет казаться лишним в принципе любой текст Вашкевича. Тем более блистательно написанный для нашего сайта на главную тему дня», – написал Новиков на форуме газеты «Прессбол».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о колонке генсека БАТЭ Андрея Вашкевича о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Глеба.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии