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Новиков о словах Вашкевича про Глеба: «Текст Андрюши великолепен сам по себе»

13.09.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о колонке генсека БАТЭ Андрея Вашкевича о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Глеба.

«Текст Андрюши великолепен сам по себе, а последующие попытки приклеить к нему пиар-войну до смешного ничтожны.

Мне никогда не будет казаться лишним в принципе любой текст Вашкевича. Тем более блистательно написанный для нашего сайта на главную тему дня», – написал Новиков на форуме газеты «Прессбол».

Андрей Вашкевич: «Глеб? Красивые истории пишутся на полях, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки»

 
 
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Журналист газеты «Прессбол» Сергей Новиков поделился мнением о колонке генсека БАТЭ Андрея Вашкевича о несостоявшемся переходе полузащитника Александра Глеба.

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