Сергей Кайко: «У нас нет никаких «особых отношений» с БАТЭ»

Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко заявил, что у издания не может быть никаких договоренностей с БАТЭ об освещении жизни клуба только с положительной стороны.

«Последующие попытки, если вы имеете в виду истерический пост одного руководителя международного проекта, и смешны, и ничтожны, и беспомощны. Я было собрался как-то отреагировать, если честно... А потом почитал каменты и остыл. Пользователи в откликах повозили лицом по столу как самого некогда уважаемого коллегу, так и его некогда уважаемый ресурс.

И главное. У нас нет никаких «особых отношений» с БАТЭ, как бы кому того ни хотелось и как бы кто это ни притягивал за уши белыми нитками. У нас регулярно, по мере возникновения инфоповодов, появляются критические тексты про Борисов. Из последнего, что вспоминается, – вот . Знаю, что в клубе этот пост тезки Версоцкого был воспринят очень болезненно. Сергей, кстати, в отпуске, но здесь появляется – поинтересуйтесь при случае, были ли у него при написании табу и редактура. Но лучше сразу поверьте: я этот текст увидел на равных правах с читателями.

У каждого нашего журналиста свои отношения с/к БАТЭ. И это естественно. У нас и вчера были, и сегодня есть те, кто лишен аккредитации на «Борисов-Арене». У меня тоже год назад была продолжительная и эмоциональная творческая дискуссия с Анатолием Анатольевичем по поводу вот этого .

И уж поверьте, если завтра в Белграде БАТЭ будет плох, мы не станем называть черное белым и даже рыжим. При этом мне хочется, чтобы БАТЭ в Белграде был хорош, – надеюсь это простительное желание.

P.S. И еще. Надеюсь, все написанное не уползет отсюда туда, где любят вытащить, набросить, повертеть–а потом зажать нос и воскликнуть: какая же это мерзость!» – написал Кайко на форуме газеты «Прессбол».

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