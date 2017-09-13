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КХЛ. Минское «Динамо» впервые в сезоне поднялось в зону плей-офф
13.09.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0).
Таким образом, после этой встречи минчане впервые поднялись на 8-е место в Западной конференции КХЛ. Напомним, с этой позиции начинается зона плей-офф. На счету «Динамо» стало 11 очков.
Следующий матч «зубры» проведут на «Минск-Арене» против «Автомобилиста». Встреча пройдет 15 сентября.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0).
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