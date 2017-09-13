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«Динамо» Минск – «Лада». Энрот оформил второй шатаут подряд
13.09.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0).
Таким образом, вратарь «зубров» Йонас Энрот оформил второй шатаут подряд и третий в сезоне. Голкипер отразил 20 бросков в створ ворот (59 по воротам).
Статистику выступлений 29-летнего голкипера смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0).
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