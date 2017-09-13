Александр Ермакович: «В матче с «Црвеной Звездой» ставим задачу набрать очки»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Црвеной Звездой» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

– Настроение у нас хорошее. Мы рады попаданию в групповой раунд Лиги Европы. Считаю, это для нас неплохой результат. Что касается целей, то, с кем бы мы ни играли, где бы мы это ни делали – дома или на выезде, нам важно брать очки. Понимаем: завтра нас ждет тяжелое испытание. Сама по себе «Црвена Звезда» – серьезный соперник. Плюс ее болельщики, оказывающие команде огромную поддержку. Тем не менее мы ставим задачу брать очки.

– Анализируя игру «Црвены Звезды», вы наверняка определили как сильные стороны команды, так и слабые. Озвучьте их, пожалуйста.

– В нынешнем сезоне наш завтрашний соперник выглядит очень стабильно и ниже определенного уровня, достаточно высокого, не опускается. У «Црвены Звезды» масса достоинств. Это и наличие индивидуально сильных футболистов, и хорошо построенная командная игра. Команда очень организованно действует как при ведении оборонительных действий, так и при организации наступления. Вместе с тем нельзя не отметить, что дома команда играет очень агрессивно. Что же касается уязвимых мест, то мы их определили, но они останутся внутри нашей команды – постараемся завтра ими воспользоваться. Получится ли это, покажет лишь игра.

– Назовите одного футболиста «Црвены Звезды», который для вас является самой большой угрозой.

– Это сложно сделать, поскольку в каждой линии нашего соперника есть лидеры, от которых можно в любой момент ждать неприятностей. Поэтому назову по одному футболисту в каждой из линий: в нападении это отличающийся высокой результативностью Боакье, очень хорошо проявляет себя Канга, а также выделяется Дональд.

– Среди болельщиков и специалистов сложилось мнение, что безусловным лидером группы «Н» является лондонский «Арсенал». Мол, остальные клубы поведут спор за вторую путевку в плей-офф. А как вы считаете?

– Пожалуй, я соглашусь с этим мнением. «Арсенал» явно выделяется среди остальных. А вот БАТЭ, «Црвена Звезда» и «Кельн» – в моем представлении команды, сопоставимые по силам. Они и поборются за второе место в группе.

– Есть ли в составе БАТЭ игроки, которые из-за дисквалификаций или травм завтра не сыграют?

– Увы, нам не поможет центральный защитник Булят. Он даже не прилетел в Белград. Остальные футболисты в строю и готовятся к матчу, – сказал Ермакович.