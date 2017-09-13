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МОК объявил о том, что Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, а 2028 года – в Лос-Анджелесе

13.09.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе очередной сессии, которая проходит в Лиме, объявил о том, что летняя Олимпиада 2024 года состоится в Париже, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.

В июле МОК принял решение, что столицы Игр 2024 и 2028 годов будут объявлены одновременно, для того чтобы обе заявки смогли победить. Лос-Анджелес согласился провести турнир в 2028 году – при условии материальной поддержки со стороны МОК.

Париж уже принимал Игры в 1900 и 1924 годах, Лос-Анджелес становился столицей Олимпиад 1932 и 1984 годов.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе очередной сессии, которая проходит в Лиме, объявил о том, что летняя Олимпиада 2024 года состоится в Париже, а Игры-2028...

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