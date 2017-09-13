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Горди Дуайер: «Возможно, эта была не самая зрелищная игра для болельщиков, но я очень доволен тремя очками»

13.09.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).

– Мы выиграли благодаря хорошей игре в большинстве. В этом компоненте мы прибавляем от матча к матчу. Нам было достаточно сложно забить в первом периоде. Возможно, игра немного замедлилась, когда не засчитали первую шайбу.

Во втором периоде мы смогли реализовать две предоставленные возможности в большинстве и после этого больше сосредоточились на игре в защите. Возможно, эта была не самая интересная и зрелищная игра для болельщиков, но я очень доволен тремя очками. Спасибо! – сказал Дуайер.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).

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