Горди Дуайер: «Возможно, эта была не самая зрелищная игра для болельщиков, но я очень доволен тремя очками»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Ладой» (2:0).

– Мы выиграли благодаря хорошей игре в большинстве. В этом компоненте мы прибавляем от матча к матчу. Нам было достаточно сложно забить в первом периоде. Возможно, игра немного замедлилась, когда не засчитали первую шайбу.

Во втором периоде мы смогли реализовать две предоставленные возможности в большинстве и после этого больше сосредоточились на игре в защите. Возможно, эта была не самая интересная и зрелищная игра для болельщиков, но я очень доволен тремя очками. Спасибо! – сказал Дуайер.