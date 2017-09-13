ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Атлетико» может купить Диего Косту у «Челси» за 60 млн евро на этой неделе

14.09.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».

Лондонцы согласились вести переговоры с мадридским клубом о трансфере 28-летнего испанца.

Если все пойдет по плану, то «Атлетико» купит Косту за 60 миллионов евро уже на этой неделе. При этом из-за трансферного запрета клуб сможет дозаявить игрока только в январе.

Последние три месяца Коста тренировался в Бразилии после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него. При этом футболист отказался заниматься в составе молодежной команды «Челси».

Летом 2014 года лондонцы приобрели Косту у «Атлетико» за 38 млн евро.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Марибор – «Спартак». Файер с сектора гостей едва не попал в главного судью Айтекина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика