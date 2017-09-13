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«Атлетико» может купить Диего Косту у «Челси» за 60 млн евро на этой неделе
14.09.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».
Лондонцы согласились вести переговоры с мадридским клубом о трансфере 28-летнего испанца.
Если все пойдет по плану, то «Атлетико» купит Косту за 60 миллионов евро уже на этой неделе. При этом из-за трансферного запрета клуб сможет дозаявить игрока только в январе.
Последние три месяца Коста тренировался в Бразилии после того, как главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил ему в смс, что больше не рассчитывает на него. При этом футболист отказался заниматься в составе молодежной команды «Челси».
Летом 2014 года лондонцы приобрели Косту у «Атлетико» за 38 млн евро.
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Форвард «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико».
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