КХЛ. Энрот стал лидером сезона по количеству шатаутов

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0). Вратарь минчан Йонас Энрот оформил третий шатаут в сезоне и вышел на первое место в лиге.

Сухая серия Энрота составляет 146 минут 5 секунд. Последний раз он пропускал во втором периоде выездного поединка с «Торпедо».

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