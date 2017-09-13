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КХЛ. Энрот стал лидером сезона по количеству шатаутов
14.09.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0). Вратарь минчан Йонас Энрот оформил третий шатаут в сезоне и вышел на первое место в лиге.
Сухая серия Энрота составляет 146 минут 5 секунд. Последний раз он пропускал во втором периоде выездного поединка с «Торпедо».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ладу» (2:0).
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